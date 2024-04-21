شكرا لقرائتكم خبر عن حصيلة جديدة لشهداء العدوان الإسرائيلي على غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ 198 على التوالي.

وارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 34097 شهيدًا، والجرحى إلى نحو 76980 جريحًا؛ معظمهم من النساء والأطفال. شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، استشهد 48 فلسطينيًا خلال الساعات 24 الماضية.

كما أصيب 79 بجروح في القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة. جرائم الاحتلال الإسرائيلي كانت وثقت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية في تقرير اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي لأكثر من 8340 فلسطينياً في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر الماضي.

ولفتت إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت 30 فلسطينياً اليوم في الضفة الغربية.

كما تركزت الاعتقالات في مخيم نور شمس بطولكرم والقدس ورام الله وجنين ونابلس.