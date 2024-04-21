شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة الصين بالقاهرة: مستمرون فى توصيل المساعدات لغزة.. وندعم حل الدولتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق وزير المستشار تشاو ليانج، المتحدث باسم السفارة الصينية لدى مصر على جهود بلاده فى تقديم المساعدات إلى قطاع غزة، وقال إن هناك دفعتين وصلتا إلى بورسعيد لنقلهما إلى القطاع، حيث وصل 450 طنا من الأرز خلال شهر رمضان المبارك، كما وصل 450 طنا من الدقيق إلى بورسعيد مؤخرا، وفقا لبيان من السفارة الصينية بالقاهرة اليوم.



وجاء فى البيان: منذ اندلاع هذه الجولة من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، لعبت الصين دورا إيجابيا كدولة كبيرة ومسئولة، وبذلت جهودا دؤوبة لإحلال السلام وإنقاذ الأرواح وإحقاق الحق، وقدمت ما في وسعها من المساعدات إلى قطاع غزة باستمرار. في هذا السياق، قد قدمت دفعة من المساعدات النقدية ودفعتين من المساعدات الإنسانية المادية العاجلة إلى قطاع غزة عبر مصر، بما فيه الأغذية والأدوية والمستلزمات الطبية. خلال هذه العملية، قامت السفارة الصينية لدى مصر بالتنسيق مع أجهزة الحكومة المصرية والهلال الأحمر المصري، لضمان إيصال المساعدات الإنسانية الصينية إلى آهالي قطاع غزة بشكل آمن وفي وقته.

وفي يناير الماضي، أعلن عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وزير الخارجية وانج يي خلال زيارته إلى مصر أن الصين ستقدم الدفعة الثالثة من المساعدات الإنسانية العاجلة لآهالي قطاع غزة. وبعد التنسيق المكثف بين الصين ومصر وفلسطين، قد وصلت هذه الدفعة من المساعدات المادية التي تشمل الخيم والبطانيات والملابس القطنية والمستلزمات الطبية إلى العريش عن الطريق الجوي.

وأكد البيان أن الصين تدعم بثبات قضية الشعب الفلسطيني العادلة لاستعادة الحقوق الوطنية المشروعة، وتعمل دائما على إيجاد حل شامل وعادل ودائم للقضية الفلسطينية. وتدعم الصين حصول فلسطين على عضوية كاملة في الأمم المتحدة، وتدعم التنفيذ الكامل لـ"حل الدولتين"، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة وعلى حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. في المرحلة القادمة، ستواصل الصين العمل مع كافة الأطراف، وتبذل جهودا دؤوبة لإنهاء الصراع في قطاع غزة في يوم مبكر، وتخفيف حدة الأوضاع الإنسانية والدفع بتنفيذ "حل الدولتين".