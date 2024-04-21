شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان ترسل الدفعة الثامنة من المساعدات الإنسانية إلى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار، إن باكستان أرسلت الدفعة الثامنة من المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وكتب دار في منشور على منصة إكس، أن المساعدات تتكون من 400 طن من الخيام والأغذية والأدوية والبطاطين، وسيتم شحنها إلى مصر قبل تسليمها إلى غزة عن طريق الهلال الأحمر المصري .

وأكد دار أن "باكستان لا تزال ملتزمة بتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة لإخواننا وأخواتنا في غزة".