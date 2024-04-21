شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء الكويت يؤدى اليمين الدستورية بعد تعيينه نائباً للأمير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، رئيس مجلس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح ، لأداء اليمين الدستورية بعد تعيينه نائباً للأمير. وفق "القبس" .

وكان أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، قد أصدر، اليوم الأحد، أمرًا بتعيين الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة، نائبا للأمير طوال فترات غيابه عن البلاد.

وجاء فى نص الأمر الأميرى، أن يكون الشيخ أحمد عبد الله، نائبا لأمير الكويت خلال فترة غيابه، وأن يستمر ذلك إلى أن يتم تعيين ولي جديد للعهد.

وكان أمير الكويت، قد أصدر أمرا الإثنين الماضى، بتعيين الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيسا للوزراء، وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة.

وذلك بعد قبول استقالة رئيس الوزراء الشيخ محمد صباح السالم الصباح ووزراء حكومته، فى 4 أبريل الجارى، مع استمرار كل منهم في تصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تشكيل الحكومة الجديدة

وكانت الكويت قد أجرت الانتخابات النيابية التى أعلنت نتائجها النهائية في وقت سابق هذا الشهر.