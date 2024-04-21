شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: مواصلة إسرائيل أعمالها العدائية فى غزة تعيق تدفق المساعدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة "ستيفان دوجاريك"، أن مواصلة إسرائيل لأعمالها العدائية في غزة يعيق تدفق المساعدات الإغاثية لسكان القطاع، يأتي ذلك في الوقت الذي نقلت الأمم المتحدة 15 شاحنة فقط إلى غزة من بين 30 اشترتها لتعزيز توصيل المساعدات الإنسانية بالقطاع الذي أصبح محدودا للغاية في القطاع بعد أن دُمرت أو تضررت معظم الشاحنات التي تنقل المساعدات في القطاع منذ بداية الحرب.

ووفق مركز إعلام الأمم المتحدة، قال "ستيفان دوجاريك"، إن تكلفة عملية شراء ونقل الشاحنات تبلغ ما يقرب من 3.5 مليون دولار، مُولت من الصندوق الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلة.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن الأعمال العدائية المتواصلة في غزة، والطرق المدمرة والقذائف غير المنفجرة المنتشرة، تمثل مخاطر كبيرة على العاملين في المجال الإنساني، كما تعيق تلك التحديات نقل إمدادات الإغاثة بأنحاء غزة.

وأشار المتحدث الأممي إلي القيود على إمدادات الوقود والتأخير وانعدام الأمن عند نقاط التفتيش على الطريق الساحلي والقيود على أجهزة الاتصالات والعدد غير الكافي من السائقين والشاحنات .

وقال "دوجاريك"، إن كمية النفايات الصلبة المتراكمة في أنحاء قطاع غزة وصلت إلى 270 ألف طن، وأن ذلك يتسبب في كارثة بيئية وصحية عامة إلى أن تدمير منشآت إدارة القمامة ومراكز النفايات الطبية، قوض بشكل كبير جمع القمامة الصلبة والتخلص منها من البلديات.