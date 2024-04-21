شكرا لقرائتكم خبر عن عبور 31 مصابًا فلسطينيًّا ميناء رفح البري والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عبر ميناء رفح البري بشمال سيناء، اليوم الأحد، 31 مصابًا و49 مرافقًا فلسطينيًّا قادمين من قطاع غزة لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية.

وأفاد مصدر مسؤول بالميناء، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، بأنه تم إدخال 258 شاحنة مساعدات إنسانية متنوعة منها 8 شاحنات عبر منفذ رفح البري، و250 شاحنة من خلال معبر كرم أبو سالم، إضافة إلى عبور 8 شاحنات وقود إلى قطاع غزة.

