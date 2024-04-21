شكرا لقرائتكم خبر عن غزة.. استشهاد 7 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على مخيم النصيرات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد 7 فلسطينيين مساء اليوم الأحد، جراء غارة جوية إسرائيلية استهدفت منزلًا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن الطواقم الطبية الفلسطينية انتشلت جثامين 7 شهداء من داخل منزل تعرض لقصف إسرائيلي غرب مخيم النصيرات الذي يتعرض لقصف إسرائيلي متواصل، أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات من الفلسطينيين خلال الأيام الماضية. الاحتلال يواصل القصف في سياق متصل، واصلت طائرات ومدفعية الاحتلال قصفها العنيف على عدة مناطق في شمال قطاع غزة، وأدى القصف إلى تدمير واسع في منازل وممتلكات الفلسطينيين.

