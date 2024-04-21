شكرا لقرائتكم خبر عن خرجت من رحم الموت.. ولادة طفلة بعد استشهاد أمها في رفح والان نبدء بالتفاصيل

عملية قيصرية

ولادة طفلة في غزة

الدمام - شريف احمد - من الموت تنبع الحياة، هكذا يمكن وصف ولادة طفلة من رحم سيدة فلسطينية استشهدت مع زوجها وابنتها الأخرى في هجوم للاحتلال على مدينة رفح.وقال مسؤولو صحة فلسطينيون إن الطفلة وُلدت من رحم سيدة توفت في هجوم إسرائيلي على مدينة رفح في قطاع غزة، حيث لقي 19 شخصا حتفهم الليلة الماضية في غارات مكثفة.الطفلة تزن 1.4 كيلوجرام ووُلدت في عملية قيصرية طارئة وحالتها مستقرة وتتحسن تدريجيا، وفقًا لمحمد سلامة الطبيب الذي يعتني بالمولودة.الطبيب ذكر أن والدتها صابرين السكني كانت حُبلى في الأسبوع الثلاثين، ووُضعت المولودة في محضن بأحد مستشفيات رفح إلى جانب رضيعة أخرى، ووضع شريط لاصق على صدرها كتب عليه "طفلة الشهيدة صابرين السكني".وقال أحد أقاربها ويدعى رامي الشيخ إن ملاك، ابنة صابرين الصغيرة التي استشهدت في الغارة، كانت تريد تسمية أختها الجديدة روح.وأضاف "أختها الصغيرة كانت نفسها تسميها روح.. أهي راحت ملاك.. والبنت كمان ملاك مبسوطة إن أختها ها تيجي على الدنيا".وستبقى الطفلة في المستشفى لفترة تتراوح من ثلاثة إلى أربعة أسابيع، وفقًا للطبيب الذب قال: "بعدها إن شاء الله نشوف قصة الخروج، وين ها يخرج هذا الطفل هل للأهل للعم للعمة للخال للجد للجدة، هنا تكمن المأساة الكبرى، حتى لو عاش هذا الطفل، وُلد يتيما".