شكرا لقرائتكم خبر عن كارثة إنسانية.. 3 آلاف مفقود تحت أنقاض المنازل جنوب قطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت وزارة الصحة الفلسطينية والدفاع المدني، وجود ثلاثة آلاف فلسطيني تحت أنقاض المنازل، التي قصفها الاحتلال الإسرائيلي، لم يتم انتشالهم في جنوب قطاع غزة، خلال العدوان المستمر لليوم 198 على التوالي.

وأشارت الصحة الفلسطينية، أن عدد المفقودين الذين هم في عداد الشهداء يتوزع على مدينة خان يونس، حيث تم توثيق وجود أكثر من 2000 مفقود، ومخيمات البريج والمغازي والنصيرات وسط القطاع، تم توثيق وجود ألف مفقود، مؤكدة وصولها لمرحلة العجز في مواصلة انتشال الشهداء من تحت ركام المنازل المدمرة في كافة مناطق قطاع غزة لعدم توفر الوقود والمعدات الثقيلة المستخدمة لإزالة الركام. مدينة خان يونس وأعلنت مستشفى ناصر بمدينة خان يونس، أنها انتشلت 60 شهيداً اليوم دفنوا خلال اجتياح الاحتلال الإسرائيلي لمدينة خان يونس والذي استمر عدة أشهر في باحات المستشفى، لعدم تمكن الطواقم الطبية وأهالي الشهداء من دفنهم في المقابر، بسبب كثافة القصف والحصار الإسرائيلي للمدينة.

ووصل عدد جثامين الشهداء المنتشلة من مستشفى ناصر ومحيطه إلى 210 شهداء منذ الجمعة الماضية، معظمهم لم يتم التعرف على هوياتهم وفق ما ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية.