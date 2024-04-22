شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول أمريكى: مقاتلة دمرت قاذفة بعد هجوم صاروخى قرب قاعدة للتحالف بسوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وكالة رويترز نقلا عن مسئول أمريكى إن مقاتلة للتحالف الدولى دمرت قاذفة فى إجراء دفاعى عن النفس بعد تقارير عن هجوم صاروخى فاشل بالقرب من قاعدة للتحالف فى سوريا.

وأكدت فصائل مسلحة عراقية أنها ستستأنف الهجمات على القوات الأمريكية، مشيرة إلى أنها ستعود للهجمات على القواعد الأمريكية فى سوريا والعراق، جراء عدم التقدم بشأن سحب القوات الأمريكية فى زيارة رئيس الوزراء العراقى محمد شياع السودانى لواشنطن.

يذكرأن، أعلنت خلية الإعلام الأمنى العراقى أن القوات الأمنية نفذت عملية بحث وتفتيش واسعة عن عناصر استهدفت قاعدة للتحالف الدولى بعدد من الصواريخ فى عمق الأراضى السورية.

وأشارت خلية الإعلام الأمنى فى العراق - فى بيان لها أوردته قناة "السومرية نيوز" مساء أمس /الأحد/- إلى أن القوات الأمنية عثرت على السيارة التى انطلقت منها الصواريخ وقامت بحرقها.

وأضافت أن القوات الأمنية مازالت تواصل عملية البحث للقبض على الفاعلين.

وأفادت وكالة رويترز، بسماع دوى انفجارات فى محيط القاعدة الأمريكية بحقل العمر شرقى دير الزور السورية.

وكانت وكالة "رويترز" قالت نقلا عن مصادر أمنية، إن 5 صواريخ أُطلقت من مدينة الموصل بشمال العراق باتجاه قاعدة عسكرية أمريكية فى سوريا.