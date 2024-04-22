شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الجزائرى يؤكد مواصلة بلاده تمويل ودعم المؤسسات الناشئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس الجزائرى، عبد المجيد تبون، على مواصلة بلاده تمويل ودعم المؤسسات الناشئة، التى شهدت تطورا فى السنوات القليلة الماضية، مع إشراك القطاع الخاص فى هذه العملية مقابل تحفيزات.



جاء ذلك خلال الاجتماع الذى ترأسه تبون، مع أعضاء الحكومة، والذى تم تخصيصه لدراسة عدد من الملفات الاقتصادية وكذلك متابعة إنشاء وتجهيز مشروع المدينة الإعلامية الجزائرية الجديدة.



وأوضح أن المرحلة القادمة هى العمل على كسب النوعية وليس الكمية حيث أن مجال المؤسسات الناشئة هو اقتصاد المعرفة والذكاء وتحقيق النجاعة الاقتصادية، مؤكدا أن تمويل هذه المؤسسات يجب أن يستهدف الشباب ويراعى نوعية المشاريع المستحدثة.



فى سياق آخر، وافق مجلس الوزراء على منح رخصة مناقصة دولية لمتابعة إنشاء وتجهيز المدينة الإعلامية الجديدة "دزاير ميديا سيتى ".