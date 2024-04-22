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وصول أول رحلة من خط الطيران الجديد بين نواكشوط والمدينة المنورة

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت الشركة الموريتانية للطيران عن وصول أول رحلة موريتانية إلى المدينة المنورة.

وأكدت شرطة الطيران الموريتانية القومية أن السلطات احتفلت في مطار المدينة المنورة بوصول أول رحلة لشركة الموريتانية للطيران، حيث تم رشها بمياه زمزم، كما تم استقبالها ركابها بالتمر وماء زمزم.

وأشارت إلى أن الرحلة استمرت ما يقارب 9 ساعات، وشملت توقفا قصيرا كان مبرمجا في مطار قرطاج تونس.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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