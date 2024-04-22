شكرا لقرائتكم خبر عن وصول أول رحلة من خط الطيران الجديد بين نواكشوط والمدينة المنورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الشركة الموريتانية للطيران عن وصول أول رحلة موريتانية إلى المدينة المنورة.

وأكدت شرطة الطيران الموريتانية القومية أن السلطات السعودية احتفلت في مطار المدينة المنورة بوصول أول رحلة لشركة الموريتانية للطيران، حيث تم رشها بمياه زمزم، كما تم استقبالها ركابها بالتمر وماء زمزم.

وأشارت إلى أن الرحلة استمرت ما يقارب 9 ساعات، وشملت توقفا قصيرا كان مبرمجا في مطار قرطاج تونس.