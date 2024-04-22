شكرا لقرائتكم خبر عن مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وسط دعوات لاقتحامات واسعة فى عيد الفصح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتحم مستوطنون إسرائيليون، اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى.

وقالت مصادر فلسطينية فى المدينة المُحتلة، إن نحو 172 مستوطنا اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية فى باحاته.

وشددت شرطة الاحتلال من إجراءاتها العسكرية على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى، وسط دعوات من مُنظمات الهيكل لاقتحامات واسعة للمسجد المبارك، لتقديم قربان عيد الفصح اليهودي، منتصف ليلة الثالث والعشرين من الشهر الجارى.

ومنذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الرابع عشر من أبريل الجاري، استُشهد في مُحافظة القدس 59 فلسطينيًا وأصيب 172 آخرون برصاص قوات الاحتلال، واعتُقل 1325 شخصا، وحُكم منهم 155 بالسجن الفعلي.

وفي الفترة ذاتها، أصدرت سلطات الاحتلال 85 قرارا بالحبس المنزلي و68 قرارا بالإبعاد عن مدينة القدس، وقرارات أخرى بالمنع من السفر، كما هدمت قوات الاحتلال 133 منزلا، فيما اقتحم 18301 مستوطن المسجد الأقصى المبارك.