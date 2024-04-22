شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على فلسطينيين بشبهة دهس يهود متشددين فى القدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألقت الشرطة الإسرائيلية الإثنين، القبض على شخصين يشتبه بأنهما دهسا بسيارتهما مجموعة من اليهود المتشددين في القدس، ما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص منهم بجروح طفيفة.

وأعلنت الشرطة أنها عثرت على المشتبه بهما بزعم فرارهما من مكان الحادث واختبائهما بالقرب من محل تجاري مغلق.

ويعتبر هذا الهجوم هو الأحدث الذي يضرب المدن والبلدات الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في 7 أكتوبر الماضي.