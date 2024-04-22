شكرا لقرائتكم خبر عن إيرانيون يتوجهون إلى السعودية لأداء مناسك العمرة لأول مرة منذ 9 أعوام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت وكالة أنباء إيرانية رسمية، أن مجموعة من المعتمرين هي الأولى من إيران منذ 9 أعوام، توجهت إلى السعودية، الإثنين، لأداء مناسك العمرة.

وأشارت وسائل إعلام إيرانية في ديسمبر الماضي، إلى أن السعودية رفعت القيود التي كانت مفروضة على الإيرانيين لأداء العمرة، لكن رحلات الطيران تأجلت.

وبحسب موقع الحرة، شارك السفير السعودي لدى إيران عبد الله العنزي، في مراسم توديع 85 معتمرا في مطار طهران الرئيسي.