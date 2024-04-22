شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 34151 فلسطينيًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 199 على التوالي إلى 34151 شهيدًا، والجرحى إلى نحو 77084 جريحًا؛ معظم الضحايا هم من النساء والأطفال.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 54 فلسطينيًا استشهدوا خلال الساعات الـ 24 الماضية وأصيب 104 بجروح في القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.