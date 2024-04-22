اخبار الخليج

ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 34151 فلسطينيًا

0 نشر
واس - غزة 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 34151 فلسطينيًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 199 على التوالي إلى 34151 شهيدًا، والجرحى إلى نحو 77084 جريحًا؛ معظم الضحايا هم من النساء والأطفال.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 54 فلسطينيًا استشهدوا خلال الساعات الـ 24 الماضية وأصيب 104 بجروح في القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا