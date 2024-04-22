شكرا لقرائتكم خبر عن خلال أسبوع.. مركز الملك سلمان للإغاثة ينتزع 857 لغماً عبر "مسام" في اليمن والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - تمكن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الثالث من شهر أبريل 2024م، من انتزاع 857 لغمًا في مختلف مناطق اليمن، منها 75 لغمًا مضادًا للدبابات، و782 ذخيرة غير منفجرة.واستطاع فريق "مسام" من نزع 148 ذخيرة غير منفجرة في محافظة عدن، ونزع 164 ذخيرة غير منفجرة في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة.كما تمكن الفريق من نزع 70 لغمًا مضادا للدبابات و418 ذخيرة غير منفجرة في مديرية مأرب بمحافظة مأرب، وفي محافظة تعز نزع الفريق 43 ذخيرة غير منفجرة في مديرية المخاء، ونزع 5 ألغام مضادة للدبابات و5 ذخائر غير منفجرة في مديرية ذباب، إلى جانب نزع ذخيرة واحدة غير منفجرة في مديرية المندب.وفي مديرية تبن بمحافظة لحج جرى نزع 3 ذخائر غير منفجرة. وبذلك يرتفع عدد الألغام التي نزعت خلال شهر أبريل إلى 1.240 لغمًا، ليصبح عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع "مسام" حتى الآن إلى 437 ألفًا و616 لغمًا زُرعت بعشوائية في مختلف الأراضي اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.