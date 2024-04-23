الخليج اليوم .. "بلّغ محمد بن سلمان".. الأمن السعودي يقبض على مقيم لمخالفته "جرائم المعلوماتية"

الرياض - كتب موسى القحطاني -

ألقت قوات الأمن العام السعودي القبض على مقيم يمني، "بجرم مخالفة نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، بعدما ازدرى في محادثة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالسلطات".

وقد تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للمحادثة.

ويبدو من خلال المحادثة أن المقبوض عليه يرفض دفع أموال مستحقة عليه لشخص ما متحديا من يخاطبه بالقول: "لا انت ولا الحكومة بتقدر تسوي شي"، ثم وجه تحديا مزعوما آخر إذ قال: "قلت لك فلوس مراح يرجعك بلغ حتى محمد بن سلمان".

من جهته أعلن الأمن العام السعودي أنه ألقى القبض على يمني لمخالفته "نظام مكافحة جرائم المعلوماتية"، ونشر صورة للمحادثة تم تظليل محتواها.

وقال في بيان عبر صفحته على منصة "إكس": "قبضت شرطة محافظة ينبع بمنطقة المدينة المنورة على مقيم من الجنسية اليمنية لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية".

وأضاف أنه "تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وتمت إحالته إلى النيابة العامة".