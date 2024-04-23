شكرا لقرائتكم خبر عن العسومي يؤكد حرص البرلمان العربي على تحقيق أهداف ميثاق حقوق الإنسان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، حرص البرلمان على الإسهام في تحقيق غايات وأهداف الميثاق العربي لحقوق الإنسان، متطلعًا إلى المزيد من التعاون البنَّاء والمُثمر بين المرصد العربي لحقوق الإنسان ولجنة الميثاق.

جاء ذلك في كلمة العسومي خلال افتتاح الدورة 23 للجنة حقوق الإنسان العربية، بمقر جامعة الدول العربية اليوم الثلاثاء، والمُخصصة لمناقشة التقرير الدوري الوطني الثاني المُقدَّم من مملكة البحرين. الدفاع عن حقوق الإنسان وقال العسومي: الدفاع عن حقوق الإنسان وحرياته الأساسية والعمل على تعزيزها وحمايتها، رسالة نبيلة وسامية.

ولفت إلى أن البرلمان العربي يُعدّ جزءًا من الذين يعملون على ترسيخ هذه الرسالة وتعزيزها في المجتمعات العربية.

ودعا رئيس البرلمان العربي، الدول العربية جميعها إلى أن تحذو حذو مملكة البحرين وغيرها من الدول العربية الأخرى، في الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بتقديم تقاريرها الدورية إلى لجنة الميثاق، ومتابعة تنفيذ التوصيات التي تصدرها اللجنة في هذا الشأن.