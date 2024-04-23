شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن تطالب العالم بتجاهل حملة التضليل الإسرائيلية ضد الأونروا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت المملكة الأردنية أن حملة التضليل التي تنشرها الحكومة الإسرائيلية ضد الأونروا، والأكاذيب وتشويه التاريخ والحقائق ينبغي ألا تؤثر في الرأي العام العالمي تجاهها، مشددة على أن عمل الوكالة الأساسي والتزامها بقيم الأمم المتحدة وتضحياتها وتفاني موظفيها، يجب أن يكون موضع اعتراف وتقدير من العالم بأكمله.

وجدد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سفيان القضاة، دعوته للدول التي كانت قد علقت مساعداتها للأونروا، إلى ضرورة العودة، وبشكل عاجل، لتقديم الدعم المالي اللازم للوكالة.

حيادية وكالة الأونروا

ورحب القضاة اليوم الثلاثاء، بالمخرجات التي أكدت حيادية وكالة الأونروا ومهنيتها، وعلى أنه لا يمكن الاستغناء عنها أو استبدال أي هيئة أممية أخرى بها، كما ورد في تقرير لجنة المراجعة المستقلة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

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وعدّ التقرير الذي أصدرته لجنة المراجعة المستقلة التي شكلها الأمين العام للأمم المتحدة برئاسة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاثرين كولونا، دليلًا على تقدير الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بأكمله للدور الذي تقوم به الأونروا تجاه أكثر من 5 ملايين لاجئ فلسطيني في مناطق عملياتها الخمس.