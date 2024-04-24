شكرا لقرائتكم خبر عن انتشال جثامين 310 شهداء من المقابر الجماعية بخان يونس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية انتشال 27 شهيدًا يوم الثلاثاء، من المقبرة الجماعية بمستشفى ناصر الطبي بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

ليرتفع بذلك عدد الشهداء الذين تم انتشالهم من المقبرة الجماعية إلى 310.

وأفادت الصحة الفلسطينية بأن الطواقم الطبية تواصل انتشال الشهداء من المقابر الجماعية في مناطق مختلفة من قطاع غزة، بعد أن جرى دفن الشهداء فيها بسبب حصار الاحتلال للمستشفيات، وتعذر الوصول للمقابر لكثافة القصف الإسرائيلي.

حماية المدنيين في رفح

أدان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك الضربات الإسرائيلية على رفح خلال الأيام الماضية، التي أسفرت عن مقتل مدنيين، معظمهم من الأطفال والنساء.



وحذر من أن أي توغل عسكري في رفح المكتظة، سيشكل مزيدًا من الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني، والجرائم التي سيحاسب المسؤولون عنها، وإزهاقًا للمزيد من الأرواح.

وقال المفوض السامي إن زعماء العالم يقفون متحدون بشأن ضرورة حماية المدنيين المحاصرين في رفح، وإن مجلس الأمن الدولي طالب في شهر مارس بالوقف الفوري لإطلاق النار.