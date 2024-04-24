شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين تدعو مجلس الأمن لإجبار إسرائيل على وقف الحرب في غزة والان نبدء بالتفاصيل

تطبيق حل الدولتين

الدمام - شريف احمد - دعا مندوب دولة فلسطين الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير مهند العكلوك، مجلس الأمن الدولي، إلى استخدام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، لإجبار إسرائيل على وقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة.وشدد العكلوك، في كلمته اليوم أمام الدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، على ضرورة تفعيل الآليات الإلزامية التي يوفرها الفصل السابع؛ بما يشمل فرض عقوبات عليها ووقف الصلات الاقتصادية والمواصلات وقطع العلاقات الدبلوماسية معها، لضمان انصياعها لقرارات مجلس الأمن وأوامر محكمة العدل الدولية.وقال: "أي فسادٍ في الأرض أكبر من جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة لليوم 202 على التوالي على مرأى ومسمع العالم، وأي علوٍّ أسوأ من انتهاك قيم الإنسانية وحقوق الإنسان، والاستهتار بالنظام والقانون الدولي، وضرب أوامر محكمة العدل الدولية عرض الحائط، ووصف قرار مجلس الأمن الذي دعا لوقف إطلاق النار بأنه وصمة عار".وطالب العكلوك الولايات المتحدة الأمريكية بمراجعة مواقفها المُنحازة للاحتلال الإسرائيلي والتي تحول دون إنقاذ فرص السلام وتطبيق حل الدولتين وممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير وتجسيد استقلال دولة فلسطين على الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، وعاصمتها القدس.