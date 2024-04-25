شكرا لقرائتكم خبر عن رابط التقديم.. انطلاق جائزة "الفتاة العربية والتكنولوجيا" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت منظمة المرأة العربية فتح باب التقدم لجائزة (الفتاة العربية والتكنولوجيا لعام 2024)، لتشجيع الفتيات على الانخراط في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتنمية مهارات الإبداع والابتكار عندهن لتقديم حلول فعالة لخدمة قضايا المجتمع.

وأوضحت المنظمة في بيان أمس الأربعاء، أن الجائزة ستُمنح في فئتين، الأولى تطوير / برمجة مشروع تكنولوجي لخدمة قضايا المرأة في المجتمعات العربية باستخدام أحدث البرمجيات والأساليب التكنولوجية المتطورة.

بينما تتضمن الفئة الثانية القيام بحملة توعوية إلكترونية أو تصميم مبادرة تكنولوجية باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، تهدف إلى تشجيع الفتيات على الدراسة والعمل في المجالات العلمية والتكنولوجية. موعد تلقى الطلبات وأشارت المنظمة إلى فتح باب التقدم للجائزة أمام الفتيات من الدول العربية الأعضاء بالمنظمة في الفئة العمرية ما بين 12 إلى 24 عامًا، موضحة أن آخر موعد لتلقى طلبات التقدم للجائزة هو 30 سبتمبر المقبل.

وكشفت المنظمة عن شروط التقديم، إذ يمكن التقدم للجائزة بصفة فردية أو من قبل فريق من الفتيات، كما ينبغي أن يكون العمل المُقدم مبتكر ولم يحصل على جوائز من قبل.

وللتقديم على الجائزة يمكن زيارة هذا الرابط.