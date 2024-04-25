شكرا لقرائتكم خبر عن حصيلة جديدة لشهداء العدوان الإسرائيلي على غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت وزارة الصحة الفلسطينية، عن حصيلة جديدة لشهداء العدوان الإسرائيلي على غزة.

وأشارت إلى ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 202 على التوالي إلى 34305 شهداء. شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة ولفتت إلى ازدياد عدد الجرحى إلى نحو 77293 جريحًا؛ مبينة أن معظم الضحايا هم من النساء والأطفال.

وكانت أوضحت أن 43 فلسطينيًا استشهدوا خلال الساعات الـ24 الماضية وأُصيب 64 بجروح في القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة. الإبادة في غزة كان مندوب دولة فلسطين الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير مهند العكلوك، دعا مجلس الأمن الدولي، إلى استخدام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

وبين أن هذا يستهدف إجبار إسرائيل على وقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة.