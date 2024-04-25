الخليج اليوم .. اكتمال 87% من مبادرات رؤية 2030 للعام المنصرم

الرياض - كتب موسى القحطاني -

كشف التقرير السنوي لأداء برامج الرؤية السعودية 2030 للعام المنصرم أن 87% من المبادرات البالغ عددها 1,064 للعام 2023، مكتملة أو تسير على المسار الصحيح، وفقاً للتقرير الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس" في حين قدرت مؤشرات الأداء الرئيسة لعام 2023 بـ243 مؤشرًا، تحقق 81% من مؤشرات الأداء للمستوى الثالث مستهدفاتها، فيما تخطت 105 مؤشرات مستهدفاتها المستقبلية لـعامي 2024 - 2025. وتستعرض "العربية.نت" أبرز نتائج التقرير الذي نُشر في وكالة الأنباء السعودية "واس" أهمها المتعلقة بـ رؤية 2030، إذ أظهرت مؤشرات التقرير بأن السعودية سجلت معدلات تضخم ضمن الأدنى بين اقتصادات دول مجموعة العشرين، إذ بلغ في الربع الرابع 1.6%، مقارنة بـ 3.1% في نفس الربع لعام 2022م، كما سجَّلت المملكة أعلى مستوى تاريخي لمساهمة الأنشطة غير النفطية بنسبة 50% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2023، وبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي للأنشطة غير النفطية 4.7% خلال العام 2023. إلى ذلك، بلغت الإيرادات الحكومية غير النفطية 457 مليار ريال سعودي، مقارنة بخط الأساس البالغ 166 مليار ريال سعودي، فيما يبلغ مستهدف الرؤية 1,000 مليار ريال سعودي، وأسهمت تلك الإيرادات بتغطية 35% من إجمالي مصروفات الميزانية للعام 2023، المقدرة بـ 1,293 مليار ريال. 1،889 مليار ريال إلى ذلك، وصلت قيمة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 1,889 مليار ريال سعودي، مقارنة بخط الأساس البالغ 1,519 مليار ريال سعودي، ويبلغ مستهدف العام 1,934 مليار ريال سعودي، والمستهدف العام للرؤية 4,970 مليارات ريال سعودي.

45 % مساهمة القطاع الخاص

وفي سياق متصل، بلغت مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي 45%، محققًا مستهدف العام البالغ 45%، ومقارنة بخط الأساس البالغ 40.3%، فيما يبلغ مستهدف الرؤية العام 65%.

إلى ذلك، بلغت قروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة كنسبة مئوية من قروض البنوك 8.3%، مقارنة بخط الأساس البالغ 2%، ويبلغ مستهدف العام 8.6%، ومستهدف الرؤية 20%، بينما بلغت حصة المحتوى المحلي في قطاع النفط والغاز 63%، مقارنة بخط الأساس البالغ 37%، متخطيًا مستهدف العام البالغ 59%، فيما يبلغ المستهدف العام للرؤية 75%.

66 ألف أسرة

في سياق الإسكان، حقق القطاع حسب مؤشرات التقرير العديد من الأرقام الرامية إلى تعزيز توافر الخيارات السكنية لمختلف فئات المجتمع، إذ استلمت 66 ألف أسرة سعودية منازلها، وأُطلقت أكثر من 24 ألف وحدة سكنية حتى نهاية شهر أغسطس، كما بلغت نسبة تملك المواطنين مساكنهم 63.74%، محققة مستهدف عام 2023 البالغ 63%، مقارنة بخط الأساس البالغ 47%، ويبلغ المستهدف العام للرؤية 70%.

أكثر من 96 ألف مواطن

بينما استفاد أكثر من 96 ألف مواطن من خدمات الدعم السكني للمنتجات السكنية، وقُدّر مجموع الدعم المالي لمستحقي الدعم 4.1 مليارات ريال سعودي، فيما تجاوزت نسبة المستفيدين من الإعانات المالية القادرين على العمل والمُمكِّنين مستهدف العام البالغ 32% بقيمة فعلية بلغت نسبتها 32.3% مقارنة بخط الأساس البالغ نسبته 1%، يفصلها بذلك عن مستهدف الرؤية ما نسبته 6%.



وعلى الصعيد الاقتصادي، سجَّل التصنيف العالمي من حيث الناتج المحلي الإجمالي للسعودية قيمة بلغت 2,959 مليار ريال سعودي، مقارنة بخط الأساس البالغ 2,685 مليار ريال سعودي، ويبلغ مستهدف العام 3,032 مليارات ريال سعودي، ومستهدف الرؤية 6,500 مليارات ريال سعودي.

605 مليارات ريال

أما فيما يتعلق بشأن إجمالي قيمة الصادرات التراكمي للصناعات المرتبطة بالنفط والغاز، فقد بلغت 605.43 مليارات ريال سعودي، مقارنة بخط الأساس البالغ 128.9 مليار ريال سعودي، متخطيًا بذلك مستهدف العام البالغ 495.4 مليار ريال سعودي، ويبلغ مستهدف الرؤية 2,114 مليار ريال سعودي، كما بلغت حصة المحتوى المحلي من نفقات القطاعات غير النفطية 56.8% مقارنة بخط الأساس البالغ 52%، ويبلغ مستهدف العام 59%، ومستهدف الرؤية 75%.

10 % نسبة توطين الصناعات العسكرية

وفيما يتعلق بـ قطاع الصناعات العسكرية الذي أولت رؤية 2030 اهتمامها في توطينه كـ جزء من أمن البلاد القومي، فإنه شهد نسبة توطين تصل لـ 10.4%، مقارنة بخط الأساس البالغ 7.7%، متجاوزة مستهدف العام البالغ 9%، فيما يبلغ مستهدف الرؤية 50%.

93 شركة

إلى ذلك، استطاع صندوق الاستثمارات العامة الذي يمتلك محفظة استثمارية تركز على الاستثمار في الفرص الواعدة محلياً وعالمياً، تأسيس 93 شركة في محفظة الصندوق في العام 2023، مقارنة بـ 71 شركة في العام 2022، مما يتيح توفي الصندوق 644 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، مقارنة بـ 500 ألف في العام 2022.

7 مواقع في اليونيسكو

كما أشارت نتائج التقرير إلى أن عدد المواقع التراثية السعودية المدرجة لدى اليونسكو بلغ 7 مواقع متجاوزة مستهدف العام المقدر بـ 6 مواقع، مقارنة بخط الأساس البالغ 4 مواقع، ومقاربة من مستهدف عام 2030 البالغ 8 مواقع، وكان آخر تلك المواقع المسجلة بقائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)؛ محمية "عروق بني معارض".

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إكسبو سعودي

وتقول لغة التقرير : نظير مكانة المملكة الإقليمية والدولية، وجراء الدعم غير المحدود فازت المملكة باستضافة معرض إكسبو 2030 بمدينة الرياض، بعدما اختارها العالم في منافسة مع مدينتي بوسان في كوريا الجنوبية، وروما في إيطاليا، إذ حصلت المملكة على 119 صوتًا يمثل الأغلبية، وفي المقابل فإن مؤشرات السياحة حسب ما أفاد به التقرير فإن عدد زوار المملكة وصل إلى 106 ملايين زائر منهم 27,4 مليون زائر دولي، لتصبح في المركز الثاني بنسبة نمو السياح الدوليين.

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حضور لافت للمرأة

ونتيجة للدعم والتمكين من الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، فإن نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل بلغت 34%، مقارنة بخط الأساس البالغ 22.8%، فيما يبلغ مستهدف الرؤية 40%، فيما بلغ معدل مشاركة السعوديات في القوى العاملة 35.5%.

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78 سنة متوسط العمر

وتحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة؛ للارتقاء بجودة الحياة، بلغت القيمة الفعلية لمعدل متوسط العمر المتوقع 78.10 سنة مقارنة بخط الأساس المقدر 77.6 سنة، فيما يبلغ مستهدف الرؤية 80 سنة، وتخطت نسبة التجمعات السكانية بما فيها الطرفية المغطاة بالخدمات الصحية مستهدف عام 2023 بنسبة 96.41%، إذ بلغت نسبة المستهدف 96%، مقارنة بخط الأساس المقدر بنسبة 84.13%. فيما يبلغ مؤشر الرؤية 99.5%، وفي الإطار المقارب بخصوص الأشخاص البالغين الذين يمارسون النشاط البدني لمدة 150 دقيقة أسبوعيًا، فقد قاربت نسبتهم للمستهدف العام للرؤية المقدر بـ 64%، محققة قيمة فعلية تقدر بـ 62.3% ومتجاوزة هدف عام 2023 المقدر بـ 51%، وكان خط الأساس مقدرًا 49%.

وفي مجال السياحة، فإن عدد زوار المملكة وصل إلى 106 ملايين زائر منهم 27,4 مليون زائر دولي، لتصبح في المركز الثاني في نسبة نمو السياح الدوليين، في وقت تعزز السعودية حضورها في مؤشرات السياحة العالمية، عبر مواقعها الجمالية مثل: نيوم - العلا - البحر الأحمر.

معتمرو الخارج

إذ سجلت السعودية زيادة تاريخية في أعداد المعتمرين من الخارج، إذ بلغت 13.56مليون معتمر، متجاوزةً مستهدف عام 2023 المقدر بـ 10 ملايين، مقارنة بخط الأساس البالغ 6.2 ملايين معتمر، فيما بلغ المستهدف العام للرؤية 30 مليون معتمر، وفي الوقت نفسه بلغ عدد المتطوعين لخدمة ضيوف الرحمن أكثر من 131 ألف متطوع، متجاوزًا مستهدف العام البالغ 110 آلاف متطوع.

وتمضي رؤية السعودية 2030 قُدمًا في تحقيق الإنجازات بالأرقام بمتابعة وتوجيهات وإشراف مباشر من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، إذ بلغ مؤشر الفاعلية الحكومية 70.8 درجة للعام 2023، مقارنة بخط الأساس البالغ 63 درجة، ومتخطيًا بذلك مستهدف العام البالغ 60.7 درجة، فيما يبلغ مستهدف الرؤية 91.5 درجة.