شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب تستنكر بشدة اقتحام متطرفين باحات المسجد الأقصى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعربت المملكة المغربية عن استنكارها الشديد وشجبها لاقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك من طرف بعض المتطرفين وأتباعهم، وقيامهم بممارسات استفزازية تنتهك حرمته.

وذكر بيان لوزارة الخارجية المغربية اليوم الخميس، أن المغرب تؤكد رفضها لأي إجراءات تقوض الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس ومقدساتها، بما فيها المسجد الأقصى المبارك، أو فرض أي قيود على دخول المصلين إليه.

وشددت على ضرورة الحفاظ على طابعه الحضاري والإسلامي، وتفادي كل أشكال التصعيد والاستفزاز.