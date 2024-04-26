شكرا لقرائتكم خبر عن بأكثر من 40 آلية عسكرية.. قوات الاحتلال تقتحم مدينة نابلس اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة، مدينة نابلس. وأكدت مصادر محلية أن أكثر من 40 آلية عسكرية إسرائيلية جاءت من حاجز عورتا واقتحمت المنطقة الشرقية من مدينة نابلس، وتمركزت في محيط قبر يوسف.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال نشرت الفرق الراجلة في عدة أحياء في المدينة، خاصة في منطقة الضاحية وفي محيط شارع القدس.

وذكرت أن قوات الاحتلال برفقة عصابات المستوطنين اقتحمت قبر يوسف، واقتحمت عدة مباني وعمارات، في وقت نشرت فيه القناصة على أسطح المباني في المنطقة الشرقية للمدينة. اشتعال المواجهات ضد قوات الاحتلال وأفادت بأن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال على أطراف مخيم بلاطة شرقا. من ناحية أخرى اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم معلمة من مخيم الجلزون شمال رام الله، وذكرت مصادر محلية في المخيم أن قوات الاحتلال اعتقلت المعلمة جهاد نخلة "33 عاما" بعد مداهمة منزلها في الجلزون وتفتيشه والعبث بمحتوياته.