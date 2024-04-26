شكرا لقرائتكم خبر عن بأكثر من 40 آلية عسكرية.. قوات الاحتلال تقتحم مدينة نابلس اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة، مدينة نابلس. وأكدت مصادر محلية أن أكثر من 40 آلية عسكرية إسرائيلية جاءت من حاجز عورتا واقتحمت المنطقة الشرقية من مدينة نابلس، وتمركزت في محيط قبر يوسف.
وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال نشرت الفرق الراجلة في عدة أحياء في المدينة، خاصة في منطقة الضاحية وفي محيط شارع القدس.
وذكرت أن قوات الاحتلال برفقة عصابات المستوطنين اقتحمت قبر يوسف، واقتحمت عدة مباني وعمارات، في وقت نشرت فيه القناصة على أسطح المباني في المنطقة الشرقية للمدينة.
وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال نشرت الفرق الراجلة في عدة أحياء في المدينة، خاصة في منطقة الضاحية وفي محيط شارع القدس.
وذكرت أن قوات الاحتلال برفقة عصابات المستوطنين اقتحمت قبر يوسف، واقتحمت عدة مباني وعمارات، في وقت نشرت فيه القناصة على أسطح المباني في المنطقة الشرقية للمدينة.