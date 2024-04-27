شكرا لقرائتكم خبر عن هولندا تدرس استئناف تمويل الأونروا في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الحكومة الهولندية أنها ستدرس استئناف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في غزة.

وبينت ان هذا سيكون تصرفها، إذا نفذت الوكالة توصيات لتعزيز حيادها. الأونروا في غزة وكان تحقيقا لوزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاثرين كولون نشرت عن مزاعم بضلوع بعض موظفي الأونروا في هجوم السابع من أكتوبر، لكن ثبت أن إسرائيل لم تدعم بعد اتهاماتها تجاه موظفي الأونروا.

الحكومة الهولندية أكدت إنها قدمت بالفعل تبرعها السنوي للأونروا في يناير كانون الثاني، قبل ظهور الاتهامات الموجهة للوكالة. تمويل هولندا للأونروا يذكر أن هولندا كانت واحدة من بضع دول أوروبية، أوقفت التمويل للوكالة مؤقتا بعد إثاره هذه المزاعم.

وذكرت أنها لا تتوقع أي تبرعات إضافية في المستقبل القريب، لكنها ستعتبر الأونروا شريكا محتملا إذا تم تقديم طلبات للمساعدة.

