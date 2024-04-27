شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد وإصابة العشرات.. قصف إسرائيلي جديد يستهدف جنوب غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طال قصف إسرائيلي جديد جنوب قطاع غزة، مما أدى إلى استشهاد 27 فلسطينيًا وإصابة العشرات بجروح.

وأشارت مصادر طبية فلسطينية في مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح، أن 15 فلسطينيًا استشهدوا. استهداف منازل وتجمعات للفلسطينيين جاء ذلك جراء قصف إسرائيلي استهدف منازل وتجمعات للفلسطينيين في مخيمات البريج والمغازي والنصيرات ودير البلح.

استشهد أيضا 12 فلسطينيًا في قصف استهدف عدة منازل في مدينة رفح جنوب قطاع غزة. تدمير شامل للمنازل وتواصل طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصفها العنيف لشمال مخيم النصيرات وسط القطاع.

وقد أدى القصف الإسرائيلي لتدمير شامل للمنازل في بلدات جحر الديك والمغراقة شمال النصيرات.

