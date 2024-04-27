شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية: الاحتلال يسعى لسرقة مقدرات الشعب الفلسطيني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن جرائم الاحتلال الإسرائيلي في حق العُمال في فلسطين تمتد لعقود مضت، سعى خلالها إلى تدمير قطاعات الإنتاج وسرقة مقدرات الشعب الفلسطيني بشتى الطرق.

جاء ذلك في كلمة أبو الغيط خلال مشاركته اليوم في افتتاح أعمال الدورة (50) لمؤتمر العمل العربي المنعقدة في بغداد.

وأفاد المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية جمال رشدي في تصريح له، أن أبو الغيط أشار في كلمته إلى أن المنطقة العربية شهدت إنجازات في مجال الحماية الاجتماعية للعُمال وتكريس ثقافة الحقوق النقابية باستثناء فلسطين التي تعيش ظروفًا مختلفة تمامًا بسبب الاحتلال الإسرائيلي. حماية الحقوق الفلسطينية وندد الأمين العام للجامعة العربية بازدواجية المعايير في التعامل مع الكيان الإسرائيلي الذي يقتل عمدًا عُمال الإغاثة، ويقصف سيارات الإسعاف، ويحوّل المستشفيات والمدارس والملاجئ إلى مقابر جماعية، متسائلاً: "إلى متى سيبقى خارج نطاق المساءلة الدولية؟".

وشدد أبو الغيط على أن حماية الحقوق الفلسطينية مسؤولية الجميع بمن فيهم المنظمات الدولية، داعيًا منظمة العمل الدولية إلى التعاطي مع خطة الطوارئ المقدمة من الحكومة الفلسطينية لإعادة تأهيل قطاع العمل، المقرر عرضها خلال مؤتمر المنظمة في شهر يونيو المقبل.