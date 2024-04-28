شكرا لقرائتكم خبر عن مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - جدد مستوطنون اليوم، عمليات اقتحامهم للمسجد الأقصى في القدس المحتلة، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت دائرة الأوقاف في القدس، أن المئات من المستوطنين استباحوا الأقصى وتجولو في باحاته بشكل استفزازي عبر مجموعات بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تواصل الانتشار المكثف في شوارع مدينة القدس، وتعرقل وصول الفلسطينيين للأقصى.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قد طالب بوقف القتال وتزويد غزة بالمساعدات، مناديًا بالوقف العاجل لتهجير الفلسطينين من غزة.



وأوضح خلال مشاركته في الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض، أن عدد القتلى الفلسطينيين بنيران الجيش الإسرائيلي، تجاوز 34 ألفا خلال 200 يوم منذ الـ 7 من اكتوبر معظمهم من النساء والأطفال.