شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربي يدعو لتحقيق دولي بخصوص المقابر الجماعية في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعا البرلمان العربي إلى فتح تحقيق دولي عاجل ومستقل في المقابر الجماعية المكتشفة في مجمع الشفاء الطبي ومجمع ناصر الطبي،

جاء هذا عقب انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من بعض المناطق في قطاع غزة. جرائم الاحتلال في غزة وبين أن حجم المجازر والجرائم البشعة التي قام بها كيان الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين من الأطفال والنساء والشيوخ في القطاع يثير شكوكاً وتساؤلات جدية بشأن قدرة المنظومة الأممية على حماية المدنيين.

وأكد أن المجازر التي ارتكبها الاحتلال تمثل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية، وانتهاكًا لجميع القرارات التي تدعو إلى حماية المدنيين أثناء الحروب. محاسبة الاحتلال على ما ارتكبه من جرائم وطالب البرلمان العربي، المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة ومجلس الأمن، بضرورة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة.

وذلك لمحاسبة الاحتلال على ما ارتكبه من جرائم ومجازر وفقًا لمعايير القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة بوصفهم مجرمي حرب.

