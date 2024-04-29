شكرا لقرائتكم خبر عن "العالم الإسلامي" تدعو إلى تهدئة التوترات العسكرية في شمال دارفور والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعربت رابطة العالم الإسلامي عن بالغ قلقها جراء تصاعد التوترات العسكرية في منطقة الفاشر شمال دارفور.

وفي بيان للأمانة العامة، جددت الرابطة التأكيد على الوقوف مع السودان وشعبِه العزيز، داعية الأطراف كافة إلى تغليب المصلحة العُليا لبلادهم، وسلوك مسارِ الحوار الجاد والفاعل، والالتزام بمخرجات "محادثات جدة"، وصولا إلى حلٍ سياسيٍ شاملٍ يحفظ وحدة السودان، ويحقِقُ تطلعاتِ شعبِه في السلام والاستقرار.