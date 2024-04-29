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"العالم الإسلامي" تدعو إلى تهدئة التوترات العسكرية في شمال دارفور

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واس - مكة المكرمة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعربت رابطة العالم الإسلامي عن بالغ قلقها جراء تصاعد التوترات العسكرية في منطقة الفاشر شمال دارفور.
وفي بيان للأمانة العامة، جددت الرابطة التأكيد على الوقوف مع السودان وشعبِه العزيز، داعية الأطراف كافة إلى تغليب المصلحة العُليا لبلادهم، وسلوك مسارِ الحوار الجاد والفاعل، والالتزام بمخرجات "محادثات جدة"، وصولا إلى حلٍ سياسيٍ شاملٍ يحفظ وحدة السودان، ويحقِقُ تطلعاتِ شعبِه في السلام والاستقرار.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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