شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن: بدء التقدم لانتخابات مجلس النواب 30 يوليو القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس مفوضى الهيئة المستقلة للانتخاب بالأردن أن يكون موعد تقديم طلبات المترشحين للدوائر المحلية والدائرة العامة (القائمة الحزبية) لانتخابات مجلس النواب لعام 2024، فى الـ30 من شهر يوليو القادم، ولمدة ثلاثة أيام.



وبحسب الجدول الزمنى لانتخابات مجلس النواب، وفق بيان الهيئة، سيكون يوم 26 مايو المُقبل موعدا للبدء بالإجراءات القانونية للانتخابات، وذلك بطلب سجلات الناخبين من دائرة الأحوال المدنية والجوازات.



وستعمل الهيئة بعد ذلك على عرضها كجداول أولية للناخبين فى الثانى من شهر يونيو المقبل، موزعة على خارطة مراكز الاقتراع المحددة بواقع 1600 مركز.



وأشارت الهيئة إلى أنه فى جلسة ترأسها رئيس مجلس مفوضى الهيئة المهندس موسى المعايطة، جرى استعراض الجدول الزمنى لانتخابات مجلس النواب 2024 من حيث مطابقته للمدد القانونية المتصلة بتاريخ يوم الاقتراع المقرر فى الـ10 من شهر سبتمبر القادم.



ووفقًا للجدول الزمني، فإن جميع مراحل الاعتراض والطعون بجداول الناخبين الأولية، ستنتهى فى 24 يوليو المقبل، ونشرها كجداول نهائية بعد اعتمادها من قبل مجلس مفوضى الهيئة.



وتبدأ مرحلة الدعاية الانتخابية بعد قبول طلبات الترشح من مجلس المفوضين وفق الشروط الواردة فى القانون فى 9 أغسطس المقبل، ولمدة شهر قبل موعد يوم الاقتراع.



وذكرت الهيئة -فى بيانها- أن رئيس مجلس المفوضين وجه مديرية العمليات الانتخابية بالانتهاء من إجراءات أداء القسم القانونى للجان الانتخابية الرئيسية فى 18 دائرة محلية ودائرة عامة واحدة، ووضع خطة محددة زمنيا لتدريب الكوادر الميدانية والمتطوعين على التعليمات التنفيذية، وتدريب لجان مراكز الاقتراع على عمليات الاقتراع والفرز ضمن النماذج المعدة من قبل الهيئة.