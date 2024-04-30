شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 37 فلسطينيًا في قصف إسرائيلي على جنوب غزة والان نبدء بالتفاصيل

بلا كهرباء ولا مياه

الدمام - شريف احمد - استشهد 37 فلسطينيًا وأصيب العشرات يوم الاثنين، جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي المكثف على عدد من المناطق في جنوب قطاع غزة.وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن عدد الشهداء كان الأعلى في مدينة رفح حيث استشهد 26 فلسطينيًا في قصف طال عدة منازل، ومن بين شهداء رفح 15 من عائلة واحدة معظمهم من الأطفال والنساء.كما استشهد 11 فلسطينيًا في سلسلة غارات إسرائيلية عنيفة استهدفت عدة مناطق في خان يونس ودير البلح جنوب القطاع، ترافق ذلك مع قصف مدفعي مكثف طال المناطق الشرقية من مخيمات المغازي والبريج والنصيرات وسط قطاع غزة.

يعيش أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة بلا كهرباء ولا مياه للشهر السابع على التوالي، إثر قطع الاحتلال الإسرائيلي إمدادات الكهرباء والمياه والوقود منذ بدء العدوان على القطاع.



وتسبب ذلك في كوارث صحية وبيئية خطيرة، أدت وفق معطيات وزارة الصحة الفلسطينية إلى وفاة المئات من المرضى والجرحى لعدم القدرة على إجراء العمليات الجراحية بسبب انقطاع الكهرباء.

وأعلنت سلطة الطاقة الفلسطينية، أن خسائر قطاع الكهرباء في غزة بفعل عمليات تدمير الاحتلال للأعمدة والبنية التحتية لها تتجاوز 500 مليون دولار، وأن إعادة تأهيل شبكات الكهرباء تحتاج لفترة طويلة في ظل الدمار الكبير الذي لحق بها بفعل العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ 206 أيام على التوالي.