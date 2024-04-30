شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في قطاع غزة إلى 34.535 شهيدًا والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 206 على التوالي إلى 34.535 شهيدًا، والجرحى إلى نحو 77.704 جريحًا؛ معظم الضحايا هم من النساء والأطفال.وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 47 فلسطينيًا استشهدوا خلال الساعات الـ 24 الماضية وأصيب 61 بجروح في القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.