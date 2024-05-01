شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان على غزة إلى 34.568 شهيدًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 207 على التوالي إلى 34.568 شهيدًا، والجرحى إلى نحو 77.765 جريحًا؛ معظمهم من النساء والأطفال.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 33 فلسطينيًا استشهدوا خلال الساعات الـ24 الماضية، وأصيب 57 بجروح في القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

