الخليج اليوم .. نشطاء يتفاعلون مع جمله قالها محمد بن سلمان لمحمود عباس (فيديو)

الرياض - كتب موسى القحطاني -

تفاعل نشطاء مع جملة قالها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال اللقاء الذي جمعهما يوم الاثنين في الرياض.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مأخوذ من مداخلة هاتفية للسفير الفلسطيني في السعودية باسم الأغا، على قناة "الإخبارية"، قال فيها: "هنا المملكة العربية السعودية بتوجهاتها بثقلها بمحوريتها، الأمير محمد بن سلمان دائما يتجه وبالأمس عندما كان اللقاء التاريخي بين السيد الرئيس محمود عباس وسمو الأمير محمد بن سلمان قال: نحن معكم والعالم معكم ولن نترككم".

وأكد الأغا في مداخلته على أن الفلسطينيين يتطلعون لاستمرار دعم السعودية والعرب لدولتهم، مشيدا بجهود ولي العهد السعودي ووقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة، وتحقيق آماله وطموحاته.

وأثنى نشطاء بالموقف السعودي الداعم للقضية الفلسطينية، معربين عن قيمة مثل هذه التصريحات في الوقت الحالي الذي يشهد فيه قطاع غزة حربا شرسة مع الجيش الإسرائيلي خلفت عشرات آلاف القتلى والجرحى الفلسطينيين، إضافة إلى أوضاع إنسانية مزرية.

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أنه جرى خلال استقبال بن سلمان وعباس "بحث حالة التصعيد العسكري في غزة ومحيطها وتفاقم الأوضاع بما يهدد حياة المدنيين وأمن واستقرار المنطقة"

وأضافت الوكالة أن ولي العهد السعودي أكد "بذل المملكة كافة الجهود بالتواصل مع كافة الأطراف الدولية والإقليمية لوقف أعمال التصعيد الجاري ومنع اتساعه في المنطقة، ورفض المملكة القاطع لدعوات التهجير القسري للشعب الفلسطيني".