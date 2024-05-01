شكرا لقرائتكم خبر عن "كارثة".. منسق الأمم المتحدة للإغاثة يحذر من عواقب اجتياح رفح والان نبدء بالتفاصيل

حماية المدنيين

الدمام - شريف احمد - حذر منسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة مارتن غريفيثس، من عواقب العملية الإسرائيلية البرية المحتملة على رفح.وأفاد غريفيثس في تصريح صحفي أن هذه العملية تؤدي إلى مزيد من الضحايا الذين فروا إلى الوكالات التي تقدم المساعدات في جنوب غزة، رغم مطالبة العالم بعدم تنفيذ تلك العملية.وبين أن العملية الإسرائيلية البرية تعد كارثة تهدد الجهود الإنسانية.ورحب غريفيثس بإعادة فتح معبر إيريز شمال غزة لنقل المساعدات، وشدد على ضرورة حماية المدنيين وتلبية احتياجاتهم.