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شكرا لقرائتكم خبر عن بتتويج الفائزات.. جامعة الأميرة نورة تختتم الدورة الرياضية لطالبات الجامعات الخليجية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - اختتمت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، أمس الأربعاء 1 مايو 2024، الدورة الرياضية الأولى لطالبات الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وذلك من خلال حفل لتتويج الجامعات الحاصلة على المراكز الأولى في المنافسات الرياضية الأربع التي تضمنتها الدورة وهي: (التنس الأرضي، والريشة الطائرة، وكرة قدم الصالات، وكرة الطائرة).
وفي بطولة الريشة الطائرة، حققت جامعة الملك عبدالعزيز المركز الأول، وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن المركز الثاني، فيما حصلت جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا على المركز الثالث.
وفي بطولة كرة قدم الصالات، أحرزت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن المركز الأول، وجامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا المركز الثاني، فيما جاءت جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بالمركز الثالث.
وفي بطولة كرة الطائرة، تُوجت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بالمركز الأول، وجامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا بالمركز الثاني، فيما حصلت جامعة قطر على المركز الثالث.
يُشار إلى أنَّ هذه النسخة من الدورة الرياضية تُمثل نقطة انطلاق لدورات رياضية مستقبلية، حيث من المقرر انعقاد الحدث الرياضي كل سنتين، بما يسهم في تحقيق عدد من مستهدفات رؤية مجلس التعاون الخليجي بالتميُّز الرياضي، وإلهام الشباب الخليجي من خلال الرياضة، وصناعة جيل رياضي ناشئ قادر على تمثيل الخليج في المحافل الرياضية الدولية.
وذلك من خلال حفل لتتويج الجامعات الحاصلة على المراكز الأولى في المنافسات الرياضية الأربع التي تضمنتها الدورة وهي: (التنس الأرضي، والريشة الطائرة، وكرة قدم الصالات، وكرة الطائرة).
الجامعات الفائزةوفازت جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا بالمركز الأول في بطولة التنس الأرضي، وجامعة قطر بالمركز الثاني، فيما حصدت جامعة الملك سعود المركز الـثالث في البطولة ذاته.
وفي بطولة الريشة الطائرة، حققت جامعة الملك عبدالعزيز المركز الأول، وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن المركز الثاني، فيما حصلت جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا على المركز الثالث.
وفي بطولة كرة قدم الصالات، أحرزت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن المركز الأول، وجامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا المركز الثاني، فيما جاءت جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بالمركز الثالث.
وفي بطولة كرة الطائرة، تُوجت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بالمركز الأول، وجامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا بالمركز الثاني، فيما حصلت جامعة قطر على المركز الثالث.
منافسات الدورة الرياضيةوكانت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن استضافت الدورة الرياضية الأولى برعاية معالي وزير التعليم، الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان، على ملعب نادي الطالبات بالجامعة، خلال الفترة من 26 أبريل 2024م، حتى الأربعاء 1 مايو 2024م، بوصفها أكبر حدث رياضي خليجي من نوعه لطالبات الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في دول الخليج، مستهدفةً تنمية الوعي الرياضي للطالبة الجامعية، وتعميق الصلات والروابط الأخوية بين طالبات الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في دول الخليج.
يُشار إلى أنَّ هذه النسخة من الدورة الرياضية تُمثل نقطة انطلاق لدورات رياضية مستقبلية، حيث من المقرر انعقاد الحدث الرياضي كل سنتين، بما يسهم في تحقيق عدد من مستهدفات رؤية مجلس التعاون الخليجي بالتميُّز الرياضي، وإلهام الشباب الخليجي من خلال الرياضة، وصناعة جيل رياضي ناشئ قادر على تمثيل الخليج في المحافل الرياضية الدولية.