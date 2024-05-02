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غزة.. 34596 شهيدًا جراء عدوان الاحتلال

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واس- غزة 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن غزة.. 34596 شهيدًا جراء عدوان الاحتلال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم الـ 208 على التوالي إلى 34596 شهيدًا.
وارتفع عدد الجرحى إلى نحو 77816جريحًا؛ معظمهم من النساء والأطفال.

قصف مستمر

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 28 فلسطينيًا استشهدوا خلال الـ 24 ساعة الماضية.
فيما أصيب 51 آخرون بجروح في القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.
الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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