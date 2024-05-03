شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن المغربي يوقف أفراد خلية إرهابية موالية لتنظيم "داعش" الإرهابي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوقف الأمن المغربي اليوم، أفراد خلية إرهابية تتكون من خمسة عناصر موالين لتنظيم "داعش" الإرهابي، وذلك للاشتباه في تورطهم في التحضير لتنفيذ مخططات إرهابية.

وذكر بيان للمكتب المركزي للأبحاث القضائية المغربية, أن المعطيات الأولية للبحث أظهرت أن المشتبه فيهم كانوا يخططون لتنفيذ مشاريع إرهابية تستهدف منشآت حيوية ومؤسسات أمنية، بالموازاة مع انخراطهم في حملات تحريضية على العنف، مشيراً إلى أن البحث جارٍ للكشف عن طبيعة ارتباطات هذه الخلية الإرهابية، وتحديد كافة مخططاتها ومشاريعها التخريبية.