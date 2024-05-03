شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال تكثف عمليات القصف على وسط قطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كثفت طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، من عمليات قصفها على مخيمات وسط قطاع غزة. وأفادت مصادر محلية فلسطينية، أن القصف الإسرائيلي المكثف طال مخيمات البريج والمغازي والنصيرات وسط القطاع، ما تسبب بدمار في ممتلكات الفلسطينيين، تزامن القصف الإسرائيلي مع مواصلة جرافات الاحتلال تدمير عشرات المنازل والمنشآت في منطقة جحر الديك شمال مخيم البريج وسط القطاع.

في سياق متصل، واصلت البوارج الحربية الإسرائيلية قصفها شواطئ مدينة دير البلح وسط القطاع، ما أدى لاستشهاد وإصابة العديد من الفلسطينيين، كما واصلت طائرات الاحتلال تدمير منازل فلسطينية في بلدات الشوكة والنصر شرقي مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

