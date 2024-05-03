شكرا لقرائتكم خبر عن بـ 2,6 مليار دولار.. مفوضية اللاجئين تدعو لتمويل الاستجابة الإنسانية في السودان والان نبدء بالتفاصيل

وصول المساعدات

الدمام - شريف احمد - دعت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم إلى تمويل الاستجابة الإنسانية في السودان ودول الجوار، بمبلغ 2,6 مليار دولار أمريكي.وأفادت المفوضية في بيان بعد وصول فرقها إلى مدينة أم درمان، في ولاية الخرطوم للمرة الأولى منذ بدء الأزمة في السودان، أن المدينة تأثرت كثيرًا خلال الأزمة.وأشارت إلى معاناة السكان الذين ظلوا بعيدين عن متناول العاملين الإنسانيين منذ أشهر.ودعت المفوضية أطراف النزاع إلى حماية المدنيين ووصول المساعدات الإنسانية، وتوفير الموارد للاستجابة الإنسانية في السودان ودول الجوار.