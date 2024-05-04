الخليج اليوم .. الإمارات وأوزبكستان توقعان مذكرة استثمارية لتطوير البنية التحتية الرقمية

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أبرمت وزارة الاستثمار في الإمارات، ووزارة التكنولوجيا الرقمية في أوزبكستان، مذكرة بهدف تعزيز التعاون الاستثماري في مجال البنية التحتية الرقمية مع التركيز على مراكز البيانات ومشاريع الذكاء الاصطناعي في أوزبكستان.

وقع المذكرة معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، وشيرزود شيرماتوف، وزير التكنولوجيا الرقمية في أوزبكستان.

ويشهد السوق الرقمي في أوزبكستان نمواً ملحوظاً منذ اعتماد «استراتيجية أوزبكستان الرقمية 2030» خلال 2020، والتي أرست أسس التحول الرقمي على مدى العقد المقبل، حيث من المتوقع أن ينمو سوق مراكز البيانات في أوزبكستان بنسبة 9.82 % بين عامي 2024 و2028، ما سيؤدي إلى ارتفاع حجم السوق ليبلغ قيمة 361.40 مليون دولار في 2028.

وتهدف مذكرة الاستثمار إلى استكشاف وتقييم فرص الاستثمار المشترك لمراكز البيانات الجديدة في أوزبكستان، والتي من شأنها توفير حلول الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي للمؤسسات في القطاعين الحكومي والخاص، بالإضافة إلى استقطاب المستثمرين ورواد الأعمال في مجال الخدمات السحابية إلى أوزبكستان، وتقييم إمكانات مشاريع الحاسوب العملاق، واستكشاف تطوير نماذج اللغة الخاصة بأوزبكستان، وإنشاء منظومة محلية متطورة للمواهب في مجال الذكاء الاصطناعي والحوسبة، وكذلك تعزيز التعاون والعمل المشترك بين القطاعين الحكومي والخاص في البلدين.

وقال معالي محمد حسن السويدي: تأتي هذه المذكرة كثمرة للتعاون المشترك والعلاقات الراسخة بين الإمارات وأوزبكستان، وتعكس التزامنا بتحقيق التنمية الاقتصادية المشتركة من خلال التعاون في هذا المجال الاقتصادي الحيوي، وتعزيز انتشار مراكز البيانات وتقنيات الذكاء الاصطناعي، تصبح جمهورية أوزبكستان مركزاً عالمياً للاستثمارات الرقمية في منطقة آسيا الوسطى.

من جانبه، قال شيرزود شيرماتوف: يشرفنا توقيع هذه المذكرة مع وزارة الاستثمار في الإمارات، والتي تمثل خطوة هامة في جهودنا لتحويل أوزبكستان إلى مركز رائد لتكنولوجيا المعلومات، لما توفره من فرص استثمارية واعدة للشركات التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، للاستفادة من الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها أوزبكستان وموقعها الاستراتيجي وبيئة الأعمال المتطورة فيها، وسنعمل معاً إلى جانب الإمارات إلى فتح آفاق جديدة للنمو والابتكار والتنمية الاقتصادية، ما يجعل أوزبكستان لاعباً رئيسياً في المشهد الرقمي العالمي، ونحن على ثقة بأن هذا التعاون سيحقق عوائد كبيرة، ويدفع مسيرة التقدم والازدهار لكلا البلدين.

جدير بالذكر أن التجارة غير النفطية بين الإمارات وأوزبكستان شهدت نمواً غير مسبوق خلال 2023، بتحقيقها 1.9 مليار دولار، بما يمثل ضعف حجم التجارة خلال 2022 الذي وصل فيه حجمها إلى 1 مليار دولار، وكذلك تجاوز 3 أضعاف قيمتها خلال ذات الفترة من 2021، ما يشكل نمواً بنسبة 86.5 % مقارنة مع 2022، وكذلك نمو بنسبة 285.3 % مقارنة مع 2021، وتعتبر الإمارات خلال 2022، الشريك التجاري 17 عالمياً لأوزبكستان والأول عربياً، حيث إن 82 % من حجم تجارة أوزبكستان في الدول العربية مع الإمارات.