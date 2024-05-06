شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام إسرائيلى: إطلاق صاروخين مضادين للدروع من سوريا نحو الجولان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه تم إطلاق صاروخين مضادين للدروع من سوريا نحو الجولان المحتل.

يذكرأن، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أبريل الماضى باعتراض عدة صواريخ أطلقت من لبنان باتجاه الجولان، وأضاف الإعلام الإسرائيلي، أن 20 صاروخا انطلقت من لبنان تجاه الجولان وسقطت جميعها في مناطق مفتوحة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برًا وبحرًا وجوًا، منذ السابع من أكتوبر الماضي، مخلفًا أكثر من 35 ألف شهيد، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وأكثر من 74 ألف إصابة، فى حصيلة غير نهائية، ولا يزال الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدنى إليهم.

ويتعرض السكان المدنيون في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، لانتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني من قبل القوات الإسرائيلية، حيث تُشير التقارير إلى قصف منازل المدنيين وتدمير البنية التحتية والمنشآت المدنية، واستخدام أنواع مختلفة من الأسلحة، بما في ذلك تلك المحظورة دوليًا، مثل القنابل العنقودية والفسفورية البيضاء؛ مما أسفر عن خسائر فادحة في أرواح المدنيين وممتلكاتهم.