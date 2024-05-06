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القاهرة - سامية سيد - أعلنت وكالة الأنباء اللبنانية اليوم سقوط جرحى وتدمير مبنى فى غارة إسرائيلية على بلدة السفرى فى البقاع شرقى لبنان.

وارتفع عدد شهداء الغارات الإسرائيلية على رفح جنوب غزة إلى 21 شهيدا بينهم أطفال، حسبما وسائل إعلام فلسطينية، وجاءت هذه الغارات الإسرائيلية بعد مقتل ثلاثة جنود إسرائيليين وإصابة 12 آخرين في هجوم صاروخى استهدف معبر كرم أبو سالم.

وأفاد الجيش الإسرائيلي فرانس برس بأن 14 صاروخا أطلِقت على المعبر من منطقة محاذية لمعبر رفح، موضحا أن ثلاثة من الجرحى في حالة خطرة.