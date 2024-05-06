شكرا لقرائتكم خبر عن 18 شهيدا على الأقل منذ الصباح في قطاع غزة.. والاحتلال يواصل القصف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد 18 فلسطينيًا، وأصيب عشرات آخرون، اليوم الأحد، جراء القصف الإسرائيلي المستمر على مناطق متفرقة في قطاع غزة، مع دخول الحرب يومها الـ212.

وقالت مصادر طبية في قطاع غزة إن ستة أشخاص -بينهم ثلاثة أطفال وامرأتان- استشهدوا، وأصيب آخرون بعد استهداف طائرات الاحتلال منزلا في مخيم يبنا جنوب مدينة رفح الفلسطينية.

وقصفت مدفعية الاحتلال المناطق الجنوبية من حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، ما أدى إلى عدد من الشهداء والجرحى.

وانتشلت طواقم الدفاع المدني بمحافظة غزة خمسة جثامين مُتحللة لشهداء من عائلة الجعبري تم استهداف منزلهم قرب ملعب فلسطين في المدينة.

وأضافت المصادر أن طائرات الاحتلال استهدفت مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بمخيم النصيرات، ما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من الأشخاص. وقالت المصادر الطبية إن الأعداد المؤكدة للشهداء منذ الصباح هي 18 شهيدًا.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة -في وقت سابق اليوم- ارتفاع حصيلة الشهداء جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 34683، والإصابات إلى 78018.

وأشارت الوزارة إلى أن آلاف الأشخاص ما زالوا في عداد المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات، إذ يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.