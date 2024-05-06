شكرا لقرائتكم خبر عن مسئولة أممية: شراكة قوية مع الدول العربية لتعزيز مسألة مكافحة الفساد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت كريستينا البرتين الممثل الإقليمى لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن هناك شراكة قوية بين الأمم المتحدة والدول العربية فى مسألة مكافحة الفساد.

وأضافت كريستينا البرتين في كلمتها بالمنتدى العربي الخاص "تعزيز جهود مكافحة الفساد.. واقع وتحديات"، المنعقد على هامش الدورة الخامسة للدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد - أن المنتدى يتم تنظيمه في سياق دعم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للدول العربية في مجال مكافحة الفساد.

وأكدت أهمية تعزيز الأطر القانونية في القطاعين العام والخاص، من خلال عملية تشاورية مع الدول العربية لتعزيز ثقافة التغيير؛ سعيا لمكافحة الفساد.

وأشارت المسؤولة الأممية كذلك إلى ضرورة بناء القدرات في القطاعين العام والخاص لتبني نهج مستدام من أجل مكافحة الفساد، لافتة إلى ضرورة تبادل الدروس والخبرات والممارسات الفضلى بين الدول لتعزيز مسألة مكافحة الفساد.

وتابعت أن هناك شراكة مباشرة بين جامعة الدول العربية والأمم المتحدة في مسألة مكافحة الفساد وغسل الأموال، منوهة إلى أهمية تعزيز واستدامة الأطر القانونية والتشريعية في كافة الدول العربية من أجل مكافحة الفساد.

ونوهت إلى استعداد الأمم المتحدة إلى تعزيز العمل مع الحكومات المختلفة؛ لخلق بيئة مواتية لجذب الاستثمارات، وتعزيز القدرات للمضي قدما في جهود مكافحة الفساد.