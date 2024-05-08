شكرا لقرائتكم خبر عن "الأونروا": إسرائيل قتلت 429 نازحًا داخل مقرات الأمم المتحدة في غزة والان نبدء بالتفاصيل

وضع كارثي

الدمام - شريف احمد - وثّقت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في تقرير لها قتل الاحتلال الإسرائيلي نحو 429 نازحًا فلسطينيًا داخل مباني الأمم المتحدة في قطاع غزة، والتي لجأوا إليها للاحتماء من القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي.وأدى ذلك إلى دمار كبير داخل مراكز الإيواء التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).وأكدت "الأونروا" تعرض 368 من منشآتها لهجمات إسرائيلية منذ بدء العدوان، لافتة النظر إلى أن الوضع الإنساني في مدينة رفح كارثي مع نزوح مئات آلاف الفلسطينيين إلى غرب المدينة، فيما يعرف بمنطقة المواصي التي بات يوجد فيها أكثر من نصف مليون نازح.